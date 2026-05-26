2026年5月24日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、仏紙ル・モンドの報道として、中国政府が外国人インフルエンサーを活用し、世界の若年層における自国のイメージを再構築していると報じた。記事は、重慶市の高層ビル56階で深淵につられているかのように見せる撮影ポーズや、ビルを突き抜けて走るモノレールの映像が、TikTokやInstagramを通じて拡散され、世界の「Z世代」の対中認識を