日本の対外純資産残高の推移財務省は26日、日本の政府や企業、個人投資家が海外に持つ資産から負債を差し引いた対外純資産の残高が、2025年末時点で前年末比4.4％増の561兆7504億円になったと発表した。7年連続で過去最大を更新した一方、中国に抜かれ、国・地域別で3位に順位を落とした。首位は昨年に続いてドイツだった。国際通貨基金（IMF）の資料などによると、ドイツが675兆5374億円、中国は636兆3391億円。中国は貿易収