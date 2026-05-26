（CNN）米軍は25日、ホルムズ海峡周辺でイランのミサイル発射施設と船艇を標的にした「自衛のための攻撃」を実施した。米中央軍が明らかにした。米イランは停戦中で戦争終結に向けた交渉を続けている。ホルムズ海峡周辺で爆発があったとの報告についてCNNが質問したところ、中央軍の報道官は声明で「米軍は25日、イラン軍がもたらす脅威から米軍部隊を守るため、イラン南部で自衛のための攻撃を実施した」と述べた。報道官は「標的