TBS系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）は26日の放送で、巨人の阿部慎之助監督（47）が前日25日に18歳の長女に暴行した疑いで現行犯逮捕（その後に釈放）されたニュースを複数回にわたって伝えた。番組冒頭で、杉山真也アナが「夜に入ってきたニュースからです」と、トップニュースとして紹介。5時43分のニュースコーナーでも最初に伝え、26日0時過ぎに釈放されたとされる際の映像も報じた。午前6時のタイミングでは、安住紳