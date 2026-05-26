「プロのスピードになれるのが精一杯だったので、ホームランも出ましたけど、やることは変わらないので、自分のできることをやっていきたいと思います」ロッテのドラフト4位・櫻井ユウヤ（昌平高）は、ファームでチーム最多の47試合に出場し、打率.253、1本塁打、21打点、得点圏打率は.367と勝負強さを誇る。櫻井は開幕からファームで4番の打順で出場し、『4番・サード』でプロ初出場となった3月14日の日本ハム二軍開幕戦、2