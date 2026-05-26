親が予想もしていないような行動を子供は時に起こすことがありますよね。 ある日小学1年生の息子が、小学6年生の先輩達とサッカーをきっかけに仲良くなっていき！？ 今回は友人から聞いたサッカーをきっかけに仲良くなった息子のエピソードをご紹介します。 サッカーが繋ぐ友情！？ 日常を変える息子の放課後！