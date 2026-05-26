記事ポイントホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催されます。総支配人、外販・EC事業、F&B、外資オペレーター、宿泊主体型ホテル、HOTERESトレンドの6セッションが予定されています。参加費は無料で、ホテル事業者や運営会社、投資会社、地方自治体、金融関連会社などが対象です。 オータパブリケイションズが、ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTER