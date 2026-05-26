普段はとても可愛らしい顔立ちの猫。この日は気が緩んでいたようで…？あまりにも違いすぎる表情の変化が反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で2.2万回も表示され、2千いいねを記録。「きっとあれよ！TikTokerの投稿の顔とリアルの顔」「かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：まん丸おめめの『可愛らしい顔をした猫』→リラックス中に撮影したら…驚きの『変貌ぶり』】