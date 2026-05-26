記事ポイントプロ卓球チームT.T彩たまの選手2名が参加する体験型スポーツイベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・挑戦コーナー・サイン会・記念撮影など、子どもから大人まで参加できるプログラムが用意されています参加費は無料で、ラケット貸出もあるため初心者でも参加できます 埼玉県和光市で毎年好評を博している体験型スポーツイベントが、今年も開催されます。乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を