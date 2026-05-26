記事ポイント入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日にベルサール秋葉原で3日間開催浴衣・アロハ・スケートボードなど11種のオリジナルグッズが販売、最高額は初登場の脳汁浴衣\39,800巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社などのフォトスポットと、商品総額255万円超の脳汁くじも登場 マルハンが展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして、脳汁をテーマにした体験型フードフェス