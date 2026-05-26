記事ポイント愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で発売OGK×WHATNOTの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンドをフルセット同梱GREEN DOG & CAT の1,000円OFFクーポン3枚（計3,000円分）が付属、価格は198,000円（税込） プレミアムe-BikeブランドのBESVが、愛犬との日常移動を想定した電動アシスト自転車の特別仕様モデルを発売します。その名