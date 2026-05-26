記事ポイント映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入でメンフィス・ギター・ピックがもれなくもらえるキャンペーンが開催中です1985年1月8日、エルヴィス・プレスリー生誕50周年記念日に誕生したエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに期間限定復活しています渋谷シネクイントでは2026年6月18日まで、映画「EPiC」場面