記事ポイント「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催参加協力金1口1,500円で、炭火焼き若鮎の試食と1ドリンクが付くチャリティー企画鮎のつかみ取り体験や桂川水族館、三ツ矢サイダーLABなど家族向け企画も実施 嵐山保勝会が、京都・嵐山に初夏の訪れを告げるイベント「嵐山若鮎祭2026」を開催します。桂川の鮎の解禁に合わせた39回目の催しとして、炭火焼き若鮎の試食や子ども向け体験企画が中之島