記事ポイント三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）、日比谷公園を中心に開催東京国際フォーラム ホールAが新たな会場として加わり、街全体に規模が拡大 日比谷公園を舞台に毎年開催される無料の音楽イベント「日比谷音楽祭2026」に、三菱商事都市開発が協賛を行います。入場無料でどなたでも参加できる音楽祭は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間にわたって開催