「レンジャーズ−アストロズ」（２５日、アーリントン）アストロズの今井達也投手が先発マウンドに上がり、初回に３四球を与えるも無失点で切り抜けた。１点の援護をもらった初回。いきなり先頭のピーターソンにカウント３ボールとなり、２試合ぶりの四球で歩かせてしまった。次打者のオスナにもボールが先行し、２者連続の四球に敵地が大きくどよめいた。すぐさま投手コーチが通訳を伴ってマウンドへ。強打者のニモにもボ