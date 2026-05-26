今年３歳になった日本のサラブレッドは、２０２３年に日本で生産されたサラブレッド７７９８頭と同年生まれで輸入された外国産馬１４６頭で、計７９４４頭の中から頂点が決まる戦いに。過去最多は１９９２年生まれの１９９５年が１万４９２頭で、サンデーサイレンスの初年度産駒だったタヤスツヨシがＶ。次いで多い１万２５６頭だった１９９６年（１９９３年生まれ）はフサイチコンコルドが３戦無敗で制覇。３番目に多い１