テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが衣装ショットを公開。パンツ姿の脚の長さが話題となっている。下村アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「＃有働Ｔｉｍｅｓ衣装」「いつも素敵な衣装アクセサリーありがとうございます」と記し、同局系「有働Ｔｉｍｅｓ」で着用したブルーのワイドパンツを着たショットなどをアップ。「今週は石油化学コンサルタント＃柳本浩希さんに取材」「改めて、私たちの暮らしがいか