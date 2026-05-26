記事ポイント2026年6月20日・21日に和歌山ビッグホエールで開催される「プリンスアイスワールド和歌山公演」にあわせ、市内宿泊者限定の直筆サイン入りパンフレット抽選プレゼントが実施されます会場外広場でキッチンカーマルシェが開かれ、和歌山県産食材を一部使用したグルメや軽食・スイーツが提供されます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターにて10％割引特典が受けられます（6月19日〜21日の3日間） 2026年6月