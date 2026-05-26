女優の倉科カナ（38）が26日までに自身のインスタグラムを更新。「第87回オークス」でのプレゼンターを務めた際の美背中あらわなダークドレス姿を投稿した。倉科は24日に開催された牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」でプレゼンターを務めた。レースでは今村聖奈騎乗の5番人気のジュウリョクピエロがレースを制した。JRA所属女性騎手として初のG1ジョッキーとなった。倉科は自身のインスタグラムで「思い出の写真と共