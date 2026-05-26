【ワシントン＝阿部真司】ロイター通信は２５日、米軍がイラン南部のミサイル発射施設や機雷敷設に関連する船舶を攻撃したと報じた。自衛のための措置としている。詳細は明らかになっていない。米国とイランは戦闘終結に向けた交渉を進める一方、緊張状態が続いている。