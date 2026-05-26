ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦の試合前会見に臨み、メジャー復帰が発表されたエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）に言及した。キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘を手術。開幕を負傷者リスト（IL）で迎えたが、今月上旬にマイナーで実戦復帰。この日、メジャー復帰が発表された。この日のロッキーズ戦で早速、「9番・三塁」でスタメン出場する。ロバーツ監督は「彼