タレント有吉弘行（51）が26日未明、Xを更新。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件に言及した。この件は25日夜のニュース番組やサイトなどで一斉に報じられるなどした。有吉は25日当日、「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」に出演していた。有吉は「ダチョウ倶楽部のイベント終わりました」と報告した上で