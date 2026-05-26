ワンコを撫でていたら変な臭いがしたので、「オナラした？」と聞いてみたら…。ワンコの反応に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で8万1000回再生を突破。「おもろいｗ」「愛おしい」といった声が寄せられています。 【動画：なぜか臭うので『オナラした？』と犬に聞いた結果→突然、笑顔が消えて…まさかの『逆ギレ』】 ワンコに「オナラした？」と聞いたら… YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチ