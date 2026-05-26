初めてドライボックスに一緒に入ったポメラニアン姉妹。思った以上に気まずそうで…思わずクスッと笑える微笑ましい光景が話題になっているのです。 ぎこちない会話が聞こえてきそう…？可愛すぎるその光景は記事執筆時点で21万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：犬2匹を初めて『ドライボックス』の中に入れた結果→想像以上に『気まずい表情』】 初めて狭い空間で一緒に過ご