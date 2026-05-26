高いところが好きなワンコと一緒に、山にある展望台に行ってみたら…？ワンコのまさかの反応が可愛くて面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破しています。 【動画：高いところが大好きな犬を『展望台に連れて行った』結果→『喜ぶかな』と思いきや…まさかのリアクション】 ワンコを展望台に連れて行ったら… YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」に投稿されたのは、柴犬の