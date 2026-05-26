村上が豪快な18号アーチを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月25日、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。初回の第1打席で8試合ぶりの同点18号ソロをマークし、スタンドをわかせた。【動画】米ファンも騒然の一発！村上宗隆の豪快18号アーチをチェック相手先発の右腕ゼビー・マシューズの97.5マイル（約157キロ）直球を右翼席へ豪快に運んだ。打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、飛距