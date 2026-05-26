警察庁政府は26日、都道府県警がサイバー警察部を設置できることを盛り込んだ改正警察法施行令を閣議決定した。公布・施行は29日。サイバー情勢の深刻化を踏まえ、人材や捜査情報を集約し、取り締まりの徹底を図るのが狙い。各警察が発生状況などに応じ、設置を決める。都道府県警のサイバー担当課の多くは生活安全部に所属しているが、別の部にも関連部署を置いているケースも。警察庁は4月、より高度で効率的な業務を行うた