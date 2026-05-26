気象庁気象庁は26日、鹿児島県・奄美地方で同日昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険が急激に高まる可能性があると発表した。土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水に注意が必要だ。気象庁によると、前線が中国大陸の華中から奄美地方を通って日本の南に延び、ほとんど停滞している。前線は27日にはゆっくりと九州へ北上する見込みだが、奄美では大気の状態が非常に不安定になる。27日午前6時までに予想され