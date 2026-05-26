京王電鉄によりますと、京王線は26日午前8時ごろに東京・府中市の武蔵野台駅で発生した人身事故のため、飛田給駅〜府中駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前9時半ごろを見込んでいるということです。