近隣トラブルで謝罪したキ・ウンセが新居を公開した。騒動を乗り越え、落ち着きを取り戻した現在の日常に注目が集まっている。【画像】キ・ウンセの“迷惑豪邸”女優のキ・ウンセは5月24日、インスタグラムに「この気分をどう表現すればいいかな」という言葉とともに、自宅で愛犬と過ごす写真や動画を投稿した。公開された写真には、高い天井とダークウッドを基調とした落ち着いたトーンのインテリアが映し出されており、彼女の洗