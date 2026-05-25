人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの白田まいが、株式会社クリアストーンが発表した新たなコスチュームランジェリーシリーズ『メロリック』のモデルに起用された。 新シリーズ『メロリック』の第一弾は「カクテル」をモチーフにしており、甘いカラー展開とフレッシュでキュートなデザインが見どころとなっている。白田まいさんは、25日に公開された全4種のラインナップの着用モデルを務めた。 白田さんは、コーラルピンクログ