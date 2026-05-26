YouTuberのになにさんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。身長と体重を明かし、かわいらしいプライベートショットも公開しました。【投稿】になにの体重は？「かわいすぎ」になにさんは「骨格ストレートのトップス全部ZARAでいい164cm59kgになりました堀口恭司を抜かしています」とつづり、4枚の写真を投稿。自身のさまざまなソロショットです。かわいらしい笑顔を見せた姿や、スタイリッシュな全身ショットなどが見られ