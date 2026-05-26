軽量車体でトランポとの愛称もバツグン！モンキーミーティング運営事務局は、2026年5月16日に東京サマーランド第2駐車場Aエリア・特設会場（東京都あきる野市）で「第18回モンキーミーティング」を開催しました。同会場には過去に販売された希少な限定車や趣向を凝らしたカスタムバイクなど、様々なスタイルのホンダ「モンキー」や「スーパーカブ」系の横型エンジンを搭載した派生モデルが550台以上集まりました。【画像】人気