現地５月25日に開催されたブンデスリーガの昇降格プレーオフ第２レグで、FW塩貝健人が所属する１部16位のヴォルフスブルクが２部３位のパーダーボルンと対戦した。第１レグを０−０で終えていたなか、第２レグでは開始３分に先制。しかし14分にヨアキム・メーレが２枚目のイエローカードを受けて退場となり、数的不利を余儀なくされると、38分に同点弾を献上する。このまま延長戦に突入すると、99分に勝ち越し弾を奪われる。