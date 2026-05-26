東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.02高値185.14安値184.69 185.66ハイブレイク 185.40抵抗2 185.21抵抗1 184.95ピボット 184.76支持1 184.50支持2 184.31ローブレイク ポンド円 終値214.61高値214.69安値213.46 216.28ハイブレイク 215.48抵抗2 215.05抵抗1 214.25ピボット 213.82支持1 213.02支持2 212.59ロ&#1254