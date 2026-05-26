東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.75高値9.76安値9.67 9.87ハイブレイク 9.82抵抗2 9.78抵抗1 9.73ピボット 9.69支持1 9.64支持2 9.60ローブレイク シンガポールドル円 終値124.41高値124.47安値124.06 124.98ハイブレイク 124.72抵抗2 124.57抵抗1 124.31ピボット 124.16支持1 123.90支持2 123.75ローブレイ