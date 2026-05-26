東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7173高値0.7182安値0.7135 0.7239ハイブレイク 0.7210抵抗2 0.7192抵抗1 0.7163ピボット 0.7145支持1 0.7116支持2 0.7098ローブレイク キーウィドル 終値0.5872高値0.5882安値0.5850 0.5918ハイブレイク 0.5900抵抗2 0.5886抵抗1 0.5868ピボット 0.5854支持1 0.5836