女優の鈴木杏（39）が26日までに自身のインスタグラムを更新。近影の自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「珍しく自撮り」とボーイッシュ雰囲気の近影自撮りショットを投稿した。「新しい作品(役者業)がはじまります。朝からサウナキメテキチャッタンダカラッ。絵はひと足先に森、道、市場・場外市場にて展示販売が始まっています」と報告した。ネットでは「素敵」「ボーイッシュな雰囲気も素敵」「美しい！