ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が26日までに自身のインスタグラムを更新。NPB歴代最高シーズンセーブ記録を保持する伝説のクローザーとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「時間が過ぎるのがあっという間だった」と広島やソフトバンクで活躍し、17年に歴代最高シーズン54セーブを記録するなどNPB通算234セーブを挙げたデニス・サファテ氏との2ショットを投稿した。