◇ア・リーグアストロズ―レンジャーズ（2026年5月25日アーリントン）アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発。四球を連発する苦しい立ち上がりとなったが、何とか踏ん張り、初回を無失点で終えた。味方が先制した直後の初回、先頭のピダーソンに四球を与えると、次打者・オスナにも四球。3番・ニモはスライダーで二ゴロ併殺に仕留めたが、2死三塁から4番・デュランにも四