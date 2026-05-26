乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）が26日までに自身のインスタグラムを更新。セーラー服で“公式お兄ちゃん”の人気芸人との2ショットを投稿した。21日、東京ドームで開催されたコンサートでグループを卒業した梅澤。24日深夜に放送されたテレビ東京「乃木坂工事中」に最後の出演となった。番組では「ありがとうキャプテン！梅澤美波卒業式」が放送された。梅澤は自身のインスタグラムで「乃木坂工事中ラスト出演にな