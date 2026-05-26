元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。「好きな人を車で迎えに行く」姿を披露した。「好きな人を車で迎えに行くという憧れを叶えました」と運転する姿を投稿。「信頼してもらえているようで幸せだった」と記し、“仲良し同期”の元SKE48木崎ゆりあとのショットを公開した。「素敵な手作りの花瓶も貰ったよ。冷蔵庫にくっつけた！可愛すぎる！！」とつづった。「一緒に飲んだコーヒーも