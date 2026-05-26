アメリカ軍が25日、イラン南部で「自衛のための攻撃を行った」と明らかにしました。FOXニュースによりますと、アメリカ中央軍の報道官は25日、「アメリカ軍部隊をイラン軍の脅威から守るため、イラン南部で自衛のための攻撃を実施した」と明らかにしました。攻撃対象には、ミサイル発射拠点のほか、機雷を敷設しようとしていたイランの船舶も含まれていたとしています。また報道官は、「現在継続中の停戦期間中も、自制を保ちなが