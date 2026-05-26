アメリカのトランプ大統領は、イランが保有する濃縮ウランについて、アメリカかイラン、または「その他の適切な場所」で廃棄されると主張しました。トランプ大統領は25日、SNSに投稿し、イランが保有する濃縮ウランについて▼アメリカに搬送されて廃棄されるか、▼イラン、または「その他の適切な場所」で廃棄されると書き込みました。廃棄は「原子力委員会」、またはそれに相当する機関の立ち会いのもと行われるとしていますが、