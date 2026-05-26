・イギリス・ＦＴＳＥ１００ 休場 ・ドイツ・ＤＡＸ ２５３８９．１０（＋５００．５４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２５８．２６（＋１４２．５１） ・ロシア・ＲＴＳ １１４４．０３（－１７．１７） 出所：MINKABU PRESS