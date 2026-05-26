きょう（26日）未明、岡山県津山市で54歳の女性がトラックにはねられ死亡しました。 【発生場所の地図】54歳の女性がトラックにはねられ死亡【岡山】 現場は横断歩道や信号機はなし 警察によりますと、午前0時55分ごろ、津山市沼の市道で近くに住む無職の女性（54）がトラックにはねられました。女性は病院に運ばれましたが、全身を強く打つなどし約1時間20分後、死亡が確認されました。 トラックを運転していた男性（31）にけ