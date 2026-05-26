高市総理大臣は、7月から9月の電気・ガス料金について、標準的な家庭で5000円程度負担を引き下げると表明しました。【映像】高市総理「電気・ガス料金への支援を実施」高市総理大臣「使用量が多くなる7月から9月において電気・ガス料金への支援を実施いたします。3か月で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できます」家庭向け電気料金の補助については1キロワットアワーあたり7月と9月は3.5円、8月は4.5円とし、去年の夏より