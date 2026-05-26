コカ・コーラボトラーズ・ジャパンは、今年9月の出荷分からペットボトルの商品など165品目を値上げすると発表しました。【映像】9月の出荷分から値上げとなる商品値上げとなるのはコカ・コーラやファンタ、爽健美茶、ジョージアなどのペットボトル・缶など165の商品です。コカ・コーラの500ミリリットル入りペットボトルの希望小売価格が税抜きで1本200円から220円になるなど、20円から30円の値上げとなります。原材料費や