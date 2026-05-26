アメリカとの戦闘終結のための合意に向け、イランのガリバフ議長らがカタールを訪問しました。凍結資産の解放などについて協議するとみられます。【映像】前回仲介役を努めたパキスタンとの会談の様子ロイター通信は25日、当局者の話として、ホルムズ海峡や濃縮ウランに関してムハンマド首相と会談するのが目的だとしています。代表団には、イラン中央銀行の総裁も同行しているということです。アメリカとの交渉の枠組みに