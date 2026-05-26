「最近、急に老けた気がする」「疲れてる? と言われることが増えた」――40代以降、そんな変化を感じる男性は少なくない。実は男性の肌や顔は、40代を境に“複数の老化サイン”が一気に表面化しやすくなるという。ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第1回では、ゴリラクリニックの太田博之医師に、40代男性に増える「老け見え」の特徴や背景、生活習慣との関係、そして近年増えている美容医療について聞いた。○